En medio de la creciente tensión entre Israel e Irán, la embajada argentina emitió una alerta dirigida a los ciudadanos argentinos que residen en territorio israelí, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención ante posibles ataques.

Desde el consulado en Tel Aviv insistieron en la importancia de extremar los cuidados y seguir estrictamente las instrucciones del sistema de defensa civil israelí. La recomendación central es que, ante cualquier alarma, los residentes se dirijan de inmediato al refugio más cercano y permanezcan allí hasta que las autoridades indiquen que la situación está controlada.

La representación diplomática pidió a los argentinos mantenerse informados exclusivamente a través de fuentes oficiales, especialmente mediante las directivas del Home Front Command y el portal oficial del sistema de emergencias israelí. También sugirió descargar aplicaciones específicas para localizar refugios o, en su defecto, utilizar herramientas digitales para identificar el espacio protegido más próximo.

En caso de activarse una alerta, las indicaciones son claras: ingresar de inmediato a un lugar seguro, evitar desplazamientos innecesarios y esperar instrucciones oficiales antes de salir. Para situaciones de urgencia, el consulado puso a disposición un número telefónico y línea de WhatsApp para asistencia directa.

La advertencia se produce luego de una fuerte escalada militar en la región, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y la posterior respuesta con misiles y drones. El aumento de la tensión llevó a reforzar protocolos de seguridad tanto en la zona del conflicto como en otros puntos estratégicos.

En ese contexto, el gobierno encabezado por Javier Milei activó mecanismos preventivos y elevó el nivel de vigilancia nacional, mientras monitorea de cerca la evolución del escenario internacional.

Desde la embajada remarcaron que, en situaciones de crisis, la desinformación puede agravar el riesgo, por lo que insistieron en evitar la circulación de datos no verificados y priorizar únicamente los canales oficiales. La prioridad, subrayaron, es resguardar la integridad de los ciudadanos argentinos en la región.