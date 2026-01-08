El avance del fuego en la Patagonia encendió una señal de máxima alarma a nivel nacional. Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que no se trata solo de una catástrofe ambiental, sino de hechos que pueden constituir delitos graves y que ya están bajo investigación.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) mantiene un despliegue permanente en Chubut y en otras zonas afectadas, mientras avanza el trabajo para determinar cómo se originaron los incendios y quiénes están detrás de los focos.

Focos bajo la lupa: negligencia o acción deliberada

La cartera de Seguridad informó que los incendios que se investigan no responden a causas naturales. En ese marco, se trabaja para identificar a los responsables de focos iniciados por descuidos humanos o por acciones criminales intencionales.

Desde Nación fueron tajantes: quienes provoquen incendios serán identificados y juzgados. La advertencia apunta a desalentar cualquier conducta que ponga en riesgo vidas, viviendas, bosques y recursos naturales.

Despliegue federal en zonas críticas

El operativo federal incluye aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de fuerzas federales y equipamiento pesado, integrados al sistema de emergencia provincial. El objetivo es contener el fuego, evitar su propagación y proteger a las comunidades afectadas.

En el caso del incendio que afecta a Puerto Patriada, en Chubut, el dispositivo cuenta con decenas de brigadistas, medios aéreos y vehículos especializados que trabajan de manera coordinada en terreno.

Prohibido el fuego: advertencia clara en áreas cordilleranas

El Ministerio recordó que está terminantemente prohibido encender fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en cualquier espacio no habilitado por las autoridades competentes. La restricción rige tanto para residentes como para turistas.

El incumplimiento de esta medida puede derivar en sanciones penales, en un contexto de riesgo extremo por las condiciones climáticas y ambientales.

Una temporada crítica que ya había sido advertida

Desde la creación de la AFE, el organismo mantiene un monitoreo continuo de riesgos asociados a emergencias y desastres. En octubre, se alertó a todas las provincias sobre una temporada de alto riesgo de incendios forestales.

Además, desde el 2 de diciembre se publica de manera permanente el seguimiento operativo de la AFE en todo el país, con información actualizada sobre recursos, despliegues y asistencia federal.

Incendios con origen humano

Según informó el Ministerio de Seguridad, el 95% de los incendios tiene origen humano. En las zonas afectadas no se registraron tormentas ni descargas naturales y, en algunos casos, la investigación detectó la presencia de acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de intencionalidad.

El mensaje oficial es directo y busca generar un impacto inmediato: el fuego no solo destruye, también se investiga y se castiga. En medio de la emergencia, la advertencia es clara y apunta a los responsables.