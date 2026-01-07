La provincia de Neuquén envió 15 brigadistas para colaborar en la contención de los incendios forestales que afectan la zona de Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, en Chubut. La colaboración es parte de un convenio interprovincial de emergencias, que incluye también a Río Negro y Chubut, con el objetivo de coordinar esfuerzos para controlar los incendios forestales.

El director provincial del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Adrián Barrera, destacó en Verano de Primera por AM550, que los brigadistas de Neuquén llegaron a primera hora de este martes, equipados con camiones cisternas, equipos de bombeo, herramientas manuales, motos y todo lo necesario para trabajar en la primera línea de fuego.

"Desde ayer, a primera hora, ya estaban los combatientes trabajando en el incendio de Puerto Patriada, y hoy, nuevamente, están realizando tareas que fueron encargadas el día anterior", indicó Barrera. Además, remarcó que la brigada completa, compuesta por 15 personas, está equipada con lo necesario para enfrentar las duras condiciones del incendio.

En cuanto a la situación de los incendios en la región, Barrera explicó que la simultaneidad de varios focos de fuego complicó aún más las tareas. "Hay tres incendios fuera de control: el de Puerto Patriada, el de Lago Menéndez en el Parque Nacional Los Alerces, y otros focos en Río Negro. Cuando varios incendios ocurren al mismo tiempo, los recursos deben ser distribuidos para cubrirlos adecuadamente", detalló.

En este contexto, el personal de Neuquén está trabajando en conjunto con las brigadas de Río Negro y Chubut, formando brigadas ampliadas que actúan de manera coordinada para enfrentar la emergencia.

Barrera también destacó el trabajo conjunto entre las provincias y los recursos aéreos que se están utilizando para combatir los incendios. “En este momento, se están utilizando aviones y helicópteros del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, así como medios aéreos de la provincia de Chubut”, comentó. Además, subrayó la complejidad del terreno, con bosques nativos y plantados, interfaces y viviendas en las áreas afectadas, lo que hace que las tareas de protección sean aún más complicadas.

En cuanto a la situación en Neuquén, el director provincial señaló que la provincia está atravesando una temporada extremadamente complicada, con más de 50 incendios registrados en los primeros dos meses de la temporada, cifra que supera los límites de años anteriores.

"La vegetación está muy predispuesta a incendiarse debido a la sequía y el déficit hídrico que sufrimos", explicó Barrera, quien también recordó que la provincia se encuentra bajo un decreto de emergencia, lo que prohíbe hacer fuego en áreas de riesgo. Ante esta situación, la colaboración mutua entre las provincias es esencial para enfrentar la emergencia.