Lanús es el nuevo campeón de la Recopa Sudamericana luego de un épico partido en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y bajo la lluvia. Se convirtió en el segundo equipo en salir campeón en ese escenario, solo por detrás de Independiente.



El Granate derrotó 1 a 0 en la ida y 3 a 2 en la vuelta jugada el jueves por la noche al Flamengo y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026. Llegó como campeón de la Copa Sudamericana y derrotó al ganador de la Copa Libertadores, ambos títulos ganados en 2025.

.

Si tomamos el dinero que recibió Racing Club de Avellaneda por consagrarse en este torneo en 2025, la cifra se incrementó en forma importante, ya que Lanús recibirá 1.800.000 dólares por parte de la Conmebol como premio por ser campeón.