Viernes 27 de Febrero, Neuquén, Argentina
PREMIOS SIGNIFICATIVOS

Cuánto dinero recibió Lanús por consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana

El Granate le ganó los dos partidos a Flamengo y se quedó con el título y una considerable cantidad de dinero

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 17:23
Copa, título y mucho dinero para Lanús por adjudicarse la Recopa 2026

Lanús es el nuevo campeón de la Recopa Sudamericana luego de un épico partido en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro y bajo la lluvia. Se convirtió en el segundo equipo en salir campeón en ese escenario, solo por detrás de Independiente.

El Granate derrotó 1 a 0 en la ida y 3 a 2 en la vuelta jugada el jueves por la noche al Flamengo y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026. Llegó como campeón de la Copa Sudamericana y derrotó al ganador de la Copa Libertadores, ambos títulos ganados en 2025.

Si tomamos el dinero que recibió Racing Club de Avellaneda por consagrarse en este torneo en 2025, la cifra se incrementó en forma importante, ya que Lanús recibirá 1.800.000 dólares por parte de la Conmebol como premio por ser campeón.

