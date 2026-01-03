La senadora nacional Patricia Bullrich consideró que la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forma parte de “un día histórico”. La legisladora publicó un mensaje en su cuenta de la red social X para festejar el anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que recordó que la Argentina declaró al Cartel de los Soles como organización territorista.

En este sentido, sostuvo que ese grupo extremista es una “estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”. “Hoy es un día histórico. Está llegando la paz y la libertad a Latinoamérica”, celebró la ex ministra de Seguridad.

Horas antes, el presidente Javier Milei se había manifestado en la misma línea, celebrando la "captura" de Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura sostenida y pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.