La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este sábado el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras un operativo militar que atribuyó a los Estados Unidos. Según afirmó, desde el inicio de la ofensiva no se conoce el paradero del jefe de Estado ni de su esposa.

“Ante este brutal ataque, desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, expresó Rodríguez en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV). En ese contexto, aseguró que la operación incluyó bombardeos sobre Caracas y otras regiones del país, con un saldo de soldados y civiles asesinados, aunque sin precisar cifras oficiales.

La vicepresidenta exigió al gobierno estadounidense una “prueba de vida inmediata” de ambos y reiteró que Maduro había advertido previamente sobre una posible agresión extranjera, a la que vinculó con intereses energéticos de Washington. Rodríguez también sostuvo que, antes de perder contacto, el mandatario había ordenado activar a la milicia y todos los planes de defensa nacional.

En paralelo, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró a través de su red Truth Social que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron adelante “con éxito” un ataque a gran escala contra Venezuela, confirmando la captura de Maduro y su traslado fuera del país junto a su esposa. De confirmarse oficialmente, el hecho marcaría una escalada sin precedentes en el conflicto bilateral y evidenciaría un intento directo de cambio de régimen.

Ante la ausencia del presidente, la sucesión constitucional recaería en la vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuyo paradero tampoco fue confirmado públicamente. Hasta el momento, el único alto dirigente del chavismo que se expresó fue el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Denuncian bombardeos sobre zonas civiles

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció una incursión militar de Estados Unidos con misiles y helicópteros de combate sobre áreas civiles de Caracas y otros puntos del país. Según detalló, las fuerzas extranjeras habrían ingresado en Fuerte Tiuna y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López

El funcionario afirmó que los proyectiles impactaron en urbanismos habitados y que las autoridades iniciaron operativos de búsqueda para determinar la existencia de víctimas. “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido nuestro país y responde a la insaciable codicia por nuestros recursos estratégicos”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales, donde calificó la acción como “ruin y cobarde”.

Padrino López anunció que las Fuerzas Armadas activarán una respuesta militar de gran escala, con el despliegue de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y sistemas misilísticos para la defensa integral del territorio. Asimismo, pidió a la población mantener el orden y evitar situaciones de caos social. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, concluyó.