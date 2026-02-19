La Cámara de Diputados sesionará este jueves a las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.

La sesión fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

Si asisten todos los diputados, la sesión especial deberá comenzar con la presencia de 132 legisladores, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

Poco antes de las 18 de este lunes, el oficialismo ya tenía 44 firmas, de las cuales 27 corresponden a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Trabajo, según informó el libertario Lisandro Almirón.

El dictamen de mayoría fue firmado por los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial, según informaron voceros legislativos a la Agencia de Noticias Argentinas.