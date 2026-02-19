Este jueves 19 de febrero, se lleva a cabo un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. La medida afecta a todos los medios de transporte, incluyendo colectivos, trenes y subtes, aunque algunas líneas de colectivos DOTA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) operarán con normalidad.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión a la huelga, por lo que se espera la suspensión del servicio de colectivos en todo el país durante la jornada. Asimismo, los gremios ferroviarios, como La Fraternidad, y los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) también se sumaron al paro, dejando sin servicio trenes y subtes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Sin embargo, algunas líneas de colectivos pertenecientes a la empresa DOTA no se suman a la medida de fuerza y continuarán funcionando en el AMBA.

Las líneas que prestarán servicio este jueves

7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134; 135; 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

El resto de las líneas de colectivos adherirán al paro junto con la UTA y la CGT, afectando significativamente el transporte público en la capital y el conurbano bonaerense.

En un comunicado difundido el miércoles, la UTA manifestó: “La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”.

Además de los colectivos, el paro afecta a otros sectores del transporte, incluyendo choferes de taxis y camiones, personal de servicios marítimos y fluviales, aeronavegantes y pilotos, integrantes todos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Esto implica que también quedarán suspendidos vuelos comerciales, servicios de navegación fluvial y marítima, así como el transporte de mercaderías.