La Policía británica arrestó al expríncipe Andrés, de 66 años, en la finca de Sandringham por presunta conducta indebida en funciones públicas, en medio del escándalo creciente por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Thames Valley Police confirmó el arresto sin identificar al detenido, siguiendo el protocolo habitual. En su comunicado, la fuerza policial informó de que se están realizando registros en propiedades situadas en Berkshire y Norfolk.

Previamente, dijo estar estudiando informaciones según las cuales Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional (2001-2011). Anteriormente, un reportero de la BBC informó que el hombre arrestado es el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, de 66 años. Varios medios británicos e internacionales se hicieron eco de ese informe.

El expríncipe Andrés enfrenta varias investigaciones por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero niega cualquier tipo de delito y nunca fue detenido por el caso Epstein.

Después de que el expríncipe fuera desalojado de la mansión de Royal Lodge, en Windsor, por casi no pagar renta, se trasladó a Wood Farm a fin de intentar disipar el escándalo por su vínculo con Epstein.

Los tabloides británicos han colgado hoy en su páginas web varias instantáneas que muestran un convoy de vehículos en las carreteras de campo cercanas a Wood Farm.

Según el tabloide Daily Mail, un grupo de ocho personas vestidas de civil, que parecían ser agentes policiales, llegaron sobre las 08.00 GMT hasta esta residencia de campo para detener a Andrés. El año pasado, el monarca británico retiró a su hermano todos los títulos nobiliarios y honores a raíz del caso Epstein.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando la información que recibió sobre la entrega de documentos sensibles a Epstein por parte de Andrés para decidir si procedía a una investigación criminal.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 fue traficada al Reino Unido por parte de Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.

Fuentes: efe, afp, dpa

