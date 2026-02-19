Misteriosa desaparición en la Ruta 237: buscan a un hombre de Tucumán tras hallar su auto abierto en Neuquén

Un hombre de 32 años oriundo de Tucumán es intensamente buscado en Neuquén tras desaparecer en circunstancias que aún son materia de investigación. Se trata de Salvador Álvarez Cano, domiciliado en Yerba Buena, cuyo vehículo fue hallado en condiciones llamativas a la vera de la Ruta Nacional 237.

El comisario inspector Miguel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura, informó que la Policía tomó conocimiento del hecho el martes por la tarde. Efectivos que patrullaban la zona comprendida entre las rutas 65 y 237, hasta el kilómetro 1600, detectaron un Volkswagen Gol blanco estacionado a un costado de la calzada, a la altura del kilómetro 1589, en cercanías de Confluencia. “El automóvil estaba con el baúl abierto, la llave colocada en el tambor del lado exterior y un par de zapatos en la parte externa del lado del conductor”, detalló el jefe policial en declaraciones a Realidad Sanmartinense.

Posteriormente, al cruzar información con personal de Bosques de Villa Traful, confirmaron que alrededor de las 16 ya habían observado el rodado en las mismas condiciones. Ante la situación, se decidió preservar el lugar y dar intervención al director de Seguridad para coordinar el operativo. También participó la jefa de la Comisaría 51 de esa localidad, por tratarse de su jurisdicción.

Durante la noche del martes, entre las 22 y las 3 de la madrugada del miércoles, se realizaron tareas de rastrillaje con la colaboración de personal de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura y de Parques Nacionales. Los operativos continuaron durante la mañana, aunque hasta el momento no arrojaron resultados positivos.

Si bien no existe una denuncia formal por la desaparición de Álvarez Cano, la Policía actúa de oficio ante las circunstancias detectadas.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Entre las líneas investigativas se contempla la posibilidad de un extravío, pero también se analizan otros elementos, como un incidente ocurrido en Piedra del Águila, donde el hombre habría sido demorado por personal policial tras una discusión en una estación de servicio. Tampoco se descarta que haya ingresado al río Limay.

En coordinación con la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de Neuquén, los rastrillajes continuarán este jueves en un sector ubicado unos cinco kilómetros río abajo desde Confluencia y a unos 10 o 15 kilómetros del lugar donde fue hallado el vehículo.

