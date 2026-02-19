Un adolescente de 14 años murió este miércoles por la tarde-noche como consecuencia de las gravísimas heridas que había sufrido tras recibir dos disparos en la cabeza, en un hecho de violencia ocurrido el viernes pasado en la calle Ejército Argentino, en el barrio Belgrano de la ciudad de Cutral Co.

El joven había sido baleado por dos adolescentes y quedó en estado crítico. En un primer momento fue trasladado al Hospital de Complejidad de Cutral Co y Plaza Huincul, y luego derivado en código rojo a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén, donde permanecía internado bajo estrictos cuidados médicos.

Durante el fin de semana, el adolescente había logrado despertar del coma, lo que generó expectativas de recuperación en su entorno familiar. Sin embargo, con el correr de las horas su estado volvió a desmejorar y, pese a los esfuerzos del personal de salud, este miércoles se produjo el desenlace fatal.

La triste noticia fue confirmada por familiares a través de las redes sociales. En los últimos días, habían impulsado cadenas de oración y mensajes de apoyo, en medio de la angustia por la evolución del cuadro clínico.

Según informó el sitio La Voz de Neuquén, el violento episodio se habría originado en un conflicto entre grupos antagónicos de adolescentes de los barrios Belgrano y Nehuen Che, separados por la calle Ejército Argentino y un polideportivo de acceso público.

De acuerdo con algunas versiones, el viernes se produjo un ataque con piedras a viviendas del barrio Belgrano, lo que derivó en un enfrentamiento que terminó con el uso de armas de fuego. La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades y el contexto exacto del hecho.