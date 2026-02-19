¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 19 de Febrero, Neuquén, Argentina
INFRACCIÓN FEDERAL

Trasladaba plantas de marihuana en el auto, quedó procesado y a disposición de la Justicia Federal

Personal de la Comisaría 37° de Chimpay labró actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, tras hallar seis plantas de marihuana en un vehículo estacionado en el barrio Landriscina

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 08:00
Personal de la Comisaría 37° de Chimpay secuestró seis plantas de marihuana halladas en un vehículo estacionado

Efectivos de la Comisaría 37° de Chimpay, en la zona del Valle Medio de Río Negro, realizaron un procedimiento en el barrio Landriscina, en el contexto de recorridas preventivas en el ejido urbano de la localidad. En determinado momento, los policías observaron que sobre la calle Rafael Hernalz estaba estacionado un Fiat 147, con su conductor en el interior. Al pasar junto al rodado, advirtieron a simple vista la presencia de varias plantas de marihuana ubicadas sobre la luneta trasera y en el baúl del automóvil.

El conductor, un hombre de 27 años, domiciliado en el mismo barrio, fue identificado en el lugar. Consultado por los efectivos, manifestó que las plantas eran para uso medicinal, aunque no pudo presentar documentación que acreditara la correspondiente habilitación.

La situación motivó la intervención de la Fiscalía Federal de Roca, que dispuso la realización de un acta de requisa, el secuestro del material hallado y la notificación del ciudadano por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

En total, fueron seis plantas de marihuana dispuestas en macetas las que quedaron bajo custodia judicial. Cada ejemplar tenía una altura promedio de 60 centímetros de altura. 

El procedimiento contó con la participación de personal policial y forma parte de las tareas de prevención que se realizan en distintos sectores de la localidad y de la provincia. Las diligencias quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

