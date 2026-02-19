Las obras sobre la avenida Mosconi en la ciudad de Neuquén ya impactan de lleno en la dinámica del tránsito y el estacionamiento en el centro. En ese contexto, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó las medidas que dispuso el municipio para ordenar la circulación y sostener la actividad comercial en la zona intervenida.

En declaraciones al programa La Mañana es de la Primera por AM550, el funcionario confirmó que el estacionamiento medido se extendió a calles paralelas y que se estableció un límite máximo de permanencia de una hora por vehículo dentro del cuadrante afectado por la obra.

“Se ha comenzado con la primera parte del tramo que va de Olascoaga a Chubut y en esa intervención hubo que hacer modificaciones en la dinámica diaria del estacionamiento, con un corrimiento del estacionamiento medido hasta las calles Chile y Montevideo”, detalló.

Rotación obligatoria y cambios en colectoras

Según precisó Baggio, el cuadrante intervenido comprende las calles Alcorta y Perito Moreno al norte, Chile y Montevideo al sur, y los límites Leguizamón y Bahía Blanca de este a oeste. Allí rige una restricción central: el estacionamiento máximo es de una hora para garantizar la rotación de vehículos.

“Se cobra el estacionamiento medido, pero como límite va a ser una hora. Nadie puede estacionar más de una hora en el mismo lugar”, afirmó.

El control se realiza a través de la aplicación del sistema de estacionamiento medido y en conjunto con el área de tránsito municipal. En caso de exceder el tiempo permitido, se labra la infracción y puede proceder la remoción del vehículo.

“Cuando un vehículo excede la hora de estacionamiento, procede la remoción vehicular. No va a tener costo de acarreo, pero el auto será trasladado al predio municipal cercano para garantizar la circulación en la zona”, explicó.

Otra de las medidas dispuestas es la prohibición de estacionar sobre la margen izquierda de las colectoras —como Plana, Félix San Martín, Lastra y Perito Moreno— que ahora funcionarán como carriles de circulación para absorber el desvío del tránsito.

Carga y descarga y restricción para camiones

El funcionario también confirmó que se ordenarán espacios de carga y descarga para vehículos utilitarios en las esquinas de calles perpendiculares y que el tránsito pesado solo podrá ingresar en horario nocturno.

“El acceso de vehículos de gran porte estará limitado de 22 a 7. Es una medida necesaria para sostener la fluidez mientras dure la obra”, indicó.

Además, se trabaja en la reconfiguración de semáforos en todo el corredor, una tarea que se realiza de forma progresiva para adaptarlos a los nuevos desvíos y a la futura implementación de semáforos inteligentes.

“Hay que reconfigurar semáforos, apagar algunos y modificar la secuencia de otros. Es un trabajo técnico que comenzó ayer y continuará para corregir la sincronización”, señaló.

“Necesitamos convivir con la obra”

Baggio reconoció que las medidas pueden generar incomodidades en vecinos y comerciantes, pero remarcó que se trata de una intervención de gran magnitud y de utilidad pública.

“Necesitamos convivir con la obra. No son medidas simpáticas para todos, pero se tomaron tras más de 15 reuniones con comerciantes, vecinos y cámaras empresarias. Buscamos que la afectación sea la menor posible”, sostuvo.

La obra sobre la ex Ruta 22 apunta a modernizar el corredor con nueva infraestructura vial y semaforización inteligente, lo que implicará cambios en la circulación durante varias semanas. Mientras tanto, el municipio reforzará los controles y la presencia de tránsito para ordenar el movimiento en uno de los sectores más transitados de la capital neuquina.