El hombre que es tendencia por usar pollera y tacos

Tiene 61 años, está casado hace 11 años y tiene tres hijos. Dejó de lado las convenciones de género y luce con orgullo sus variados looks.

“Solo soy un hombre heterosexual felizmente casado al que le encantan los Porsche, las mujeres bellas y que incorpora tacones altos y faldas en su armario diario”, define en su biografía de Instagram Mark Bryan, el hombre que desafía las convenciones de género para vestir.

Este amante de la moda femenina es estadounidense, pero actualmente vive en Alemania. Trabaja como ingeniero en el área de robótica.

Bryan está casado desde hace 11 años y tiene tres hijos. “Mi esposa a menudo hace sugerencias sobre lo que debo ponerme. Mi hija desearía poder coger prestados mis zapatos a veces”, declaró a Bored Panda.

“Con los pantalones de hombre solo tienes algunas opciones de color: negro, gris, azul marino y marrón, y no hay pantalones con estampados. Con las faldas, puedes agregar rojos, verdes, azules más brillantes, estampados florales, de animales. Lo mismo con los zapatos”

El influencer suele apostar por los stilettos y las faldas lápiz. “Prefiero un look masculino en la parte de arriba”, apuntó. “No llevo vestidos porque no es mi estilo. Prefiero faldas por la rodilla”, subrayó.

El ingeniero adoptó estas prendas también en sus outfits para el trabajo. “No me visto para atraer sexualmente, me visto como lo haría cualquier mujer profesional”, argumentó.

Aunque es habitual verle con looks formales para la oficina, en su Instagram también subió algunas imágenes con estilismos casual.

Para su primera foto en Instagram, compartida el 27 de febrero de 2020, el estadounidense optó por unas botas negras y una falda de cuadros. Actualmente cuenta con más de 230.000 seguidores.

“Para mí, la ropa no tiene género. No me siento diferente, es simplemente ropa”, reivindicó Mark.