Posó para una foto arriesgando su vida y su video ¡se volvió viral!

View this post on Instagram

Marque aquele amigo que vai tirar essa foto (vu00eddeo). ud83dudcf8ud83cudde7ud83cuddf7ud83dude0cud83dudc83ud83cudffd #willexperience She is crazy! The view was beautiful! ud83dude02ud83dudc9cud83cudf1e . . #riodejaneiro #pedradagavea #gargantadoceu #pedradotelegrafo #zerandorio #oquefazernorio #ondeirnorio #pagevibe #trilhandomontanhas #pagevibe #goodvibes #essemundoenosso #vibepositivamundo #brazil_repost #trilheirosdobrasil #jornalglobo #poraipasseando #euvounajanela #voegol #meucliquenafolha #meucliqueestadao #vibepositivamundo #brazil_repost #trilheirosdobrasil #vibe_natureza #vivamaishistorias #sejogacomigo #brazil_repost #vocenomundo #bomdia #revistaqualviagem #errejota