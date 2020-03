Hijos con padres separados en tiempos de cuarentena

La situación extraordinaria motivada por el estado de alarma decretado para frenar la expansión de la pandemia por el Covid-19 ha generado multitud de dudas e inquietud entre los padres separados con niños.

¿Se debe de suspender el derecho de visitas de los hijos? ¿Se quedan en lo de mamá o en lo de papá? El decreto del estado de alarma y el aislamiento preventivo obligatorio indicado por el Gobierno Nacional que rige a partir de este viernes no hace mención alguna a esta situación que viven muchas familias, por lo que hay que emplear la lógica y el bienestar de los menores.

La recomendación que ya todos la saben es “quédate en casa” y los niños también deben hacerlo como norma general. La imposición de estas medidas restrictivas durante la cuarentena hasta el 31 de marzo, no es un capricho que afecte a unos más que otros, sino "herramientas" que pretenden frenar el avance del virus en nuestro país y, que de no llevarse a cabo con la mayor rigurosidad posible, no será tan eficaz como debería ser, y se provocará más muertes, dramas en los diferentes centros médicos.

Esta situación extraordinaria que se vive a lo largo y ancho de la Argentina, debe llevar a los padres a pensar en el bienestar del menor. Lo principal es tener en cuenta si alguno de los progenitores debe hacer home working, trabajar desde casa y cuántas horas debe hacerlo, ya que necesita en este caso ocuparse de los más pequeños las 24 horas. Y también, lo más importante es ver cual de los dos va estar más expuesto al virus de forma directa o indirecta por su profesión, teniendo en cuenta que hay 24 puntos excepcionales. Así se plantea que “quedan exceptuadas del cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ y de la prohibición de circular, las personas afectadas por las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios”.

Hay alternativas para que el padre o madre no estén en contacto (físico) con sus niños y puedan hacerlo "un poco más llevadero", como una videollamada vía WhatsApp u otra plataforma para repasar las tareas que hicieron, una llamada a la noche para que le lean algún cuento antes de dormir. Más allá de la distancia, el contacto puede continuar.

La cuarentena, la suspensión de las clases, el #yomequedoencasa, tienen sus matices cuando el hogar es múltiple y las realidades de los padres son diversas.