Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia

La cuarentena se extenderá hasta el 26 de abril inclusive. Prendés el tele, encendés la radio, entrás a Facebook, Twitter o Instagram y todo es coronavirus. No está mal, pero la realidad es que estamos muy lejos aún de salir del aislamiento social y en el “mientras tanto” la risa puede ser la mejor medicina.

No olvidemos que la ciencia ha demostrado que la risa alivia el dolor, aumenta el bienestar psicológico, combate el estrés, la ansiedad y la depresión leve, sube las defensas e incluso ayuda a adelgazar.

Y no menos importante, cuando reímos se ponen en movimiento alrededor de 400 músculos que masajean todo el cuerpo y, tras un ataque de risa o carcajadas, nos sumergimos en un estado de bienestar total.

¿Sabías que...? La gelotología es la rama de la ciencia que estudia la risa como terapia.

Por eso, en mejorinformado.com queremos que te tomes 3 minutos de tu rutina y te permitas reír. Si, a carcajadas. Y claro que la ciencia no se equivocó cuando confirmó que las mascotas se parecen a sus dueños. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.

Ahora, no dudes en compartir con nosotros tu video o el de tu mascota en tiempos de cuarentena. Y no olvides, quédate en casa y no salgas si no es necesario. Cuidá a los adultos mayores. Cuidate vos y cuida al otro. Respetemos juntos el Aislamiento social, preventivo y Obligatorio para frenar el Coronavirus.