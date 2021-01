Críticas a la foto de Fabiola Yañez en Instagram

El presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yañez se tomaron este fin de semana un descanso en Chapadmalal. La foto que compartió Yañez en sus redes sociales generó una ola de críticas que decidió responder una por una.

En la foto se ve a Fabiola, Fernández y la mascota de éste, Dylan , en el helicóptero presidencial. "Vuelo bautismo de Dylan♥️...amor perruno, días de descanso" escribió la mujer del presidente en Instagram. Sin embargo, los usuarios no tardaron en dar su opinión sobre la situación y reprocharon el viaje en medio de un rebrote de coronavirus en Argentina.

Yañez no perdió tiempo y respondió: “Discúlpame creo que no hay nadie que se merezca más un descanso en más de un año como Alberto” le escribió la rionegrina a un usuario. Mientras que a otro le dijo: “Te parece mal que una vez el presidente descanse, o no tenías nada mejor q hacer que escribir por escribir. Pensá”.

Pero eso no fue todo. Algunos usuarios también criticaron que la pareja se tomara el helicóptero presidencial. "Sra Fabiola, con todo respeto, dejen de volar y pisen tierra, miren la realidad del país. No se puede más!!! Otro aumento más!!! Con todo cariño se lo digo”, escribió otra persona. “Con todo cariño la salud y el descanso de dos días para el presidente es más que importante”, contestó la primera dama.