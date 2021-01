No hace nada y le pagan 100 dólares por día

Miles de solicitudes para "no hacer nada" son las que recibe un joven japonés que come, bebe y da respuestas simples desde junio de 2018 y gana por día 100 dólares.

"Te rento una persona (yo) que no hace nada. Siempre acepto solicitudes. Sólo debes pagar 10.000 yenes japoneses (100 dólares), gastos de transporte desde la estación y la comida y la bebida. Solicitudes y consultas por mensajes directos", se lee en el perfil en redes sociales de Shoji Morimoto . Recalca al final: "No hago más nada que no sea comer, beber y dar respuestas simples".

Morimoto recibe al menos 3 solicitudes por día y, en una entrevista a la BBC Mundo, contó que acompaña a gente que no quiere ir sola a hacer las compras al super, a alguien que no quiere comer solo o echar un vistazo a un proyecto que esté realizando una persona y necesite de una segunda opción.

Entre los contratos más insólitos, el hombre de 37 años contó que una vez tuvo que acudir a una estación de tren y despedir a una persona que se mudaba de ciudad. Mientras que otro cliente solicitó sus servicios para que se pusiera en la línea de meta de una maratón que estaba corriendo con el solo fin de motivarlo.

"Hasta el momento, los clientes parecen experimentar un cambio mental positivo tras alquilarme. Me dicen que es liberador poder hablarle a alguien de cosas que no son capaces de decirles a otros. Se sienten mejor al liberar cosas que por sí solas pesan sobre ellos", contó el japonés.

Al hombre que tiene su empresa desde hace años le gratifica recibir solicitudes todos los días y asegura que no se cansa de aceptarlas. De momento, dice que hasta ahora esta actividad le alcanza para mantenerse bien económicamente. "Me sorprende que tanta gente encuentre satisfacción en alquilar a alguien que hace nada", confesó Morimoto.