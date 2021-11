Rebelión en el súper: le vendieron una torta con hongos

Una mujer mostró los hongos dentro de la torta que había comprado. Además, se sumaron más quejas de otros damnificados y la empresa tuvo que salir a dar una respuesta. El hecho ocurrió en los últimos días en México, y una usuaria de Twitter utilizó su cuenta para denunciar que en "Chedraui", (un supermercado), le habían vendido una torta ya caducada. Más allá que en la etiqueta la fecha de vencimiento decía 13 de noviembre.

La joven publicó fotografías donde se ven claramente los hongos que tenía adentro. “Mi nombre es Rebeca López y compré un pastel en Chedraui select (sec 174, fortuna). El pastel estaba en estado de descomposición. Solo espero que nadie enferme”, denunció el pasado 8 de noviembre.

Al viralizarse rápidamente lo ocurrido, la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) de dicho país, le recomendó que presentara una denuncia sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). "Mientras que el supermercado le pidió a la clienta que les enviará un mensaje en privado con sus datos personales y una fotografía del ticket para darle seguimiento a su caso", publicaron medios locales.

Días más tarde surgieron más reclamos de otros clientes. Ahora, Chedraui no solo carga con la venta de una torta vencida sino también con acusaciones de reetiquetar los productos y venderlos caducados adrede. “Venden productos caducados, a mí me pasó con un jamón serrano. Fui a reclamar y me lo reembolsaron. Yo no compro nada de pan, embutidos o carnes en este súper”, comentó otro cliente estafado.