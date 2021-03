Plantó un árbol en un bache y el vídeo se viralizó

Un joven sufrió la ruptura de su auto luego de pasar por un gran bache en una de las principales calles de Granadero Baigorria, en la ciudad de Rosario. Lo llamativo es la manera en que decidió "protestar". Plantó un árbol en el pozo, subió un video a sus redes y rápidamente se viralizó, generando una gran repercusión.

Un automovilista apeló a una ingeniosa forma de reclamar tras sufrir las consecuencias de un bache inmenso en calle Silvestre Begnis, una de las principales de la localidad. De acuerdo a lo que comentó el muchacho en diálogo con el medio local SL24, rompió el tren delantero y una llanta. Su objetivo era advertir a otros conductores para que no sufran lo que el había sufrido con su automóvil.

uD83DuDE98 Un automovilista de Granadero Baigorria rompió el auto por un pozo y decidió plantar un árbol en plena calle Silvestre Begnis.



uD83DuDCAC “Se me ocurrió colocar un árbol para dejar en evidencia que algo hay que hacer para arreglar los baches en la ciudad”, expresó. #Rosario3 pic.twitter.com/rFoD6TVz49 — Rosario3.com (@Rosariotres) March 12, 2021

“Se me ocurrió colocar un árbol para dejar en evidencia que algo hay que hacer para arreglar los baches en la ciudad. Una planta no le venía mal al pozo”, contó Juan y además, agregó que: “Lo agarré de noche y de lleno. Doblé una llanta y rompí el tren delantero. Si una moto lo agarra de lleno, el conductor se pegaría flor de porrazo". Sin embargo, no todo es color de rosas y solidaridad, horas más tarde, según informaron vecinos del lugar "el arbolito estuvo hasta la noche y después un auto se lo llevó puesto”.