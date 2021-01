Una vez más, reparan los baches de la calle Independencia

La Municipalidad de Neuquén tuvo que reparar nuevamente los baches que se generan sobre la calle Independencia por el vertido de agua. “Hoy estamos reparando uno por cuarta vez en el año”, señaló Andrés Rolla , subsecretario de Mantenimiento Vial.

Uno de los baches reparados se ubica entre las calles Alem y Borlenghi, donde el personal municipal trabajó en reiteradas ocasiones. “Este es un sector en el cual continuamente tenemos que estar reparando los mismos baches, las mismas intersecciones, producto de que los vecinos tiran muchísima cantidad de agua a la calle y eso provoca que el asfalto se rompa”, indicó el funcionario.

Rolla insistió en que “el agua le hace muchísimo mal al asfalto”, por lo que solicitó a los vecinos de esa zona de la ciudad que no arrojen agua al asfalto para no ocasionar daños sobre las calles y no volver a reparar a los días lo arreglado, porque este tipo de roturas requieren rápida intervención del Municipio.

“A pocas cuadras estamos reparando por cuarta vez el mismo lugar con asfalto por lo mismo, en lugar de trabajar en otros puntos de la ciudad que tenemos dentro del Plan de Bacheo y que no se rompen por arrojo de agua. Estamos sistemáticamente trabajando, entonces le pedimos al vecino que no arroje agua para que nosotros podamos invertir este material en otro sector”, expresó el subsecretario.

En este sentido, Rolla detalló que el Plan de Bacheo ya avanzó con casi la totalidad de las calles troncales de la ciudad y que se retiran entre 60 y 70 toneladas por día de asfalto.