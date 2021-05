Tiró el billete de lotería que salió ganador y se lo devolvieron

Una mujer de Massachusetts, Estados Unidos, tiró a la basura un billete de lotería sin darse cuenta que era ganador de un millón de dólares y lo recibió de nuevo 10 días después de la compra.

La nueva millonaria compró el boleto en un local en Springfield, lo revisó rápidamente y, convencida de que no había acertado, lo tiró a la basura. Fue el hijo del propietario del negocio quien rescató el cupón de la basura: "Una noche, estaba revisando los billetes y me di cuenta de que no había rayado el número", contó el hombre.

Tras descubrir que el billete era ganador de tal suma, el joven tardó dos días en decidirse a devolvérsela a la cliente. Cuando la mujer, que era habitué del negocio, volvió a comprar otro boleto, le dieron la gran noticia y "se puso como loca y lloró como un bebé", contó el propietario del comercio.

Pero toda buena acción tiene su recompensa: la tienda obtiene un bono de 10.000 dólares por parte de la comisión de la lotería estatal por vender el boleto ganador, y la mujer dijo que le dará a la familia del negocio un premio adicional.