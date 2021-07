Un músico de la región, estafado por una productora trucha

Gastón Bell es un músico de Cipolletti que se gana la vida hace muchos años en Buenos Aires, haciendo giras con eventos y conciertos. La semana pasada, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue estafado por una productora falsa que inventó un festival latinoamericano para robarse la plata de las entradas recaudadas.



“En principio me convocaron para el festival musical Latinoamérica, me contactaron por Instagram, por la página LaCostaneraOk. Luego me explicaron en detalle, la idea es que cada artista suba un video de alguna canción para compartir en este festival. Era una especie de concurso, había premios para el más votado y para el que más entrada vendía”, explicó Bell.