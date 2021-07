Dicen que gritó "aguante Boca", y se pegó un tiro

Brahim Chivaroff tenía 25 años y tomó la decisión más extrema, después del encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro de Brasil, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América: entró a una vivienda en la que otras tres personas veían el partido, y se quitó la vida de un balazo.

Dicen que antes de apretar el gatillo gritó "aguante Boca". Esa fue la versión primera. "Gritó aguante Boca, y se disparó", circuló en las redes sociales y las noticias. Pero, a las pocas horas, la familia salió a aclarar algunas cuestiones. Dijeron que Brahim "no miraba partidos ni jugaba a la pelota". Que sí era hincha de Boca, pero no fanático. Y que no dijo nada: había bebido y quiso hacer una broma con el arma.

Así lo explicó Liliana, la tía de Brahim, en diálogo con periodistas y después de haber hecho fuertes posteos en las redes. "No era un chico depresivo ni tampoco estaba solo. Tiene una re buena familia", contó la mujer.

El hecho ocurrió en la calle el Sacue al 2300, en la localidad de Barranqueras, en la provincia de Chaco, a pocos kilómetros de la capital Resistencia.

Durante la noche del martes, mientras se disputaba el partido de vuelta entre el conjunto Xeneize y su par brasileño, las cuatro personas observaban el encuentro en el que Boca terminaría siendo eliminados por penales.

En el lugar había dos menores de edad, de 17 años, y un hombre de 14 años. En esa circunstancia irrumpió esta persona, de 25 años, que sin mediar palabras, sacó un revólver que tenía en medio de sus prendas y se disparó en la cabeza. Los testigos del impactante hecho llamaron al servicio de emergencias 911. Intervino la comisaría tercera de la localidad de Barranqueras.