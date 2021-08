¡Se pinchó todo!: "Si era poliamor, avisá antes"

Un auto blanco que apareció rayado en Buenos Aires con frases como “si era poliamor avisa antes” o “como me bloqueaste, te escribo acá”, se volvió viral en redes sociales en Argentina. “Vi esto y me dieron ganas de no bloquear más a nadie”, señaló el usuario de Twitter en la publicación, en donde compartió cuatro imágenes del vehículo grafiteado.

El “poliamor” se hizo muy popular en los últimos años, pero esta forma de relación amorosa tiene sus "baches legales", y muchas veces los términos y condiciones para sus participantes no son del todo claros. En un hilo de Twitter que se hizo viral en las últimas horas, una mujer le grafiteó con aerosol el auto a su novio, al reclamarle por un comportamiento desleal e infidelidad.

"Vi esto y me dieron ganas de no bloquear más a nadie", escribió el usuario influencer @fabipa90 en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó las fotos que tomó de un auto estacionado en una calle, cuya pintura fue arruinada por la pareja del hombre desleal.

Cabe decir que el hecho fue destacado por algunos medios, aunque la imagen realmente viene de antes, ya que el 2020 se viralizó el hecho, luego que dos vehículos aparecieran con rayados.

Según informó por Infobae en febrero del año pasado, los dos vehículos grafiteados son Chevrolet Prisma blancos, los cuales fueron vistos en la zona de Palermo. Y pese a que en un principio los testigos creyeron que se trataba de una mujer que le rayó el auto a su novio infiel, trascendió que lo ocurrido se habría tratado de una campaña publicitaria.