“Contestame o te rompo la trompa, negra sucia" le dijo su jefe

Una empleada denunció al dueño de una joyería en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, por maltrato y humillación. En un breve video, se ve al hombre a los gritos, totalmente furioso y con palabras agraviantes e insultos hacia Brenda, la trabajadora.

"¿Cómo es eso que no puedo sacar mercadería de acá? ¡Contestame o te rompo la trompa!", dijo el hombre. Cuando la chica le estaba diciendo por qué le gritaba, agregó: "¡Porque se me canta las pelotas! Soy el dueño de todo, idiota, ¿o no ves los papeles? Yo te los muestro, soy el dueño de todo yo acá. Soy el que pongo el alquiler y el que pago todo". La discusión siguió por una medalla de oro y el agresor finalizó: "Negra sucia de mierda. Conchuda, villera puta".

Brenda, en diálogo con C5N, aseguró que el dueño siempre trata de esa forma a empleadas o clientes. "Hice una denuncia pública y a través de eso se comunicaron varias ex empleadas, clientes y proveedores que recibían el mismo trato. No llegó a un abuso (sexual) pero sí maltrato y abuso psicológico", expresó la mujer. Luego de la difusión del video, el hombre denunció que le rompieron los vidrios de la joyería y que hubo saqueos.

La víctima tiene 22 años, y en marzo estaba contenta porque había conseguido trabajo en una joyería de Moreno. Hasta allí llegó con su Currículum y consiguió el empleo, sin pensar que iba a vivir un verdadero calvario que ella misma decidió ponerle un punto final el pasado martes 24 de agosto. A raíz de su valiente testimonio fueron muchas las mujeres que se animaron a hablar y a denunciar al dueño del local por humillaciones y maltratos físicos y verbales.