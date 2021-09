Se "equivocó" de novia y la arregló como un campeón

En Twitter todo lo que compete a la vida privada de alguien en cuestión de minutos se convierte en público y todos opinan. Eso sí, muchas veces, el protagonista es el que lo comparte. Tal vez con la "intención" de sumar más. Esto le sucedió a un tuitero que compartió una conversación privada con la novia de su mejor amigo y en pocas horas se volvió viral.

Se trata de una captura de WhatsApp en donde ella le pedía ayuda y él "metió la pata", pero hábilmente pudo enmendar su error y hacer que la muchacha no sospeche nada raro. Igualmente, luego lo publicó.

"Hola Juan, soy la novia de tu amigo Marcos, él me contó que eres su mejor amigo. Te escribo porque ya va a ser su cumple y quiero hacerle una fiesta sorpresa con su mamá, para que nos ayudes. ¿Podes?", le preguntó ella. Inmediatamente, él le respondió: "Hola Carla, claro me avisas para cuando".

El problema fue lo que ella le envió: "Soy Valeria...", pero Juan no se dio por vencido y la peleó hasta el final con mucha habilidad para la mentira. "¡Ah! ¿Pero qué Marcos Huaman o Marcos Quintana?". "Marcos Human, ya me estaba asustando. ¡¡¡Jajajaja!!! Yo te aviso", sentenció ella y la conversación cerró con un "Ok Valeria", por parte de él.

Con casi 100.000 "me gusta" y miles de retweets, la imagen se volvió viral en cuestión de horas. Por supuesto, hubo comentarios que hacían referencia a que la imagen debía ser falsa ya que la respuesta fue muy sospechosa y la mujer debería haberse dado cuenta del engaño.

"¿Sabés cómo me pongo a buscar a ese Marcos Quintana y a la novia para sacarme la duda? No tengo un pelo de boluda", escribió la usuaria @ibvarra11_. "Solo los hombres creen que es una buena salida. Si le dice que es Valeria, entonces debe responder: 'ah perdón, pensé que era de Marcos Quintana'. Si le hace esa pregunta ya fue", replicó @Lina_cix.

Me hizo acordar a lo que le pasó a Ruggeri en vivo y sus amigos lo cubrieron al toque. Como dirían los argentinos “andá a saber” si su esposa se la creyó… pic.twitter.com/Z02pgeaLTp — Matías U (@Crema919) September 15, 2021

A Andrea Alvarez se le ocurrió otra estrategia: "Espero dos días, le escribo desde otro número, me hago pasar por Carla y espero su respuesta", aseguró. En los comentarios la tildaron de "tóxica", pero ella retrucó: "A mi ex nunca le revisé el celular, jugaba partidos de madrugada, iba a fiestas solo, no lo llamaba cuando salía con sus amigos y amigas, respetaba sus espacios; solo que ya no estoy para perder mi tiempo con alguien".