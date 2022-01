Preocupación en countries por una invasión "poscarpincho"

En Nordelta, el año pasado, se registró una fabulosa invasión de carpinchos. Esos animalitos tuvieron detractores, que quisieron organizarse para eliminarlos, y defensores, quienes sostuvieron que, en realidad, volvieron a su hábitat natural. En las últimas horas, en varios countries del Gran Buenos Aires, se observaron especies del “lagarto overo”, y causaron temor por su apariencia. Se los vio por los barrios Parque Irízar, Pellegrini IV y Mirasoles.

Según reportó el portal Infobae, el biólogo Nicolás García Romero señaló que “no son agresivos, van a tratar de evitar el contacto con especies domésticas, por ejemplo, salvo que se sientan muy amenazados”.

Javier Goloschtein, Director de Biodiversidad de la Municipalidad Pilar aseguró que “es normal la presencia de los lagartos en la zona” y destacó “su importante rol biológico en el ecosistema”.

Graciela Capodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural que tiene a su cargo la Reserva Natural de Pilar, explicó a Pilar Diario que "son animales que no comen nada que sea más grande que un huevo, no ponen en riesgo a la gente y como son de sangre fría no pueden transmitir enfermedades”.

Según la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, el Lagarto Overo tiene las extremidades posteriores largas, la cabeza prolongada y las escamas dorsales de forma ovalada y muy pequeñas.

El cuerpo puede alcanzar una longitud de aproximadamente 400 milímetros o más (distancia tomada entre hocico y cloaca), si tomamos en cuenta la larga cola, esta longitud puede ser casi el doble. La cabeza es prolongada y comprimida lateralmente. Se observa un escaso desarrollo en la región masetérica relacionado esto con la masticación. También presenta dos grandes pliegues gulares (región próxima a la garganta).

Su alimentación es omnívora, se alimenta principalmente de aves, pequeños mamíferos, además de insectos, moluscos, peces, anfibios y hasta frutas; el alimento preferido son los huevos.