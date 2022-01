"Me invitas un café cuando te recibas": mudanza sin cobrar

Mariano Gorosito tiene 43 años y es oriundo de General Belgrano, Buenos Aires. En las últimas horas, se volvió viral por una propuesta dirigida a jóvenes que deciden estudiar y se deben trasladar a otra ciudad. El eslogan de su campaña es “Transportando futuro”.

“Si sos estudiante y tenés que llevar cosas a La Plata, el 29-1-22 te las llevo. Valor del viaje: un café con vos con el título bajo el brazo cuando te recibas”, de esta manera, con este aviso, el espíritu solidario del camionero que se llevo el reconocimiento de muchos argentinos. En esa localidad nacida a orillas del Río Salado todos saben quién es Mariano y su Mercedes Benz 1114 -”El Cachorrón”, como lo llama cariñosamente- es conocido por los vecinos.

“Hace tres años, un amigo me pidió que llevara a su hija a La Plata, donde iba a radicarse para poder estudiar. Mientras estaba allá descargando, veía que me sobraba mucho lugar en la caja del camión. Ahí fue cuando pensé que, con un mismo viaje, podría ayudar a más chicos. Y se me ocurrió esta idea”, contó Gorosito en diálogo con TN.