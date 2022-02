Alquilaron una cabaña y cuando se fueron a bañar.... ¡Sorpresa!

Se dice que la mejor manera de alquilar es siempre antes yendo al lugar, conociendo la casa, departamento o cabaña para después no llevarse una sorpresa desagradable, pero esta situación no puede ser realizada por todos, sobre si todo si se termina alquilando a distancia. Sin dudas, este verano fueron muchos los que se encontraron departamentos y casas en mal estado, mucho tiene que ver con que los dueños no fueron a sus propiedades producto de la pandemia.

Desde Mar del Plata, pasando por Pinamar, Villa Gesell, son docenas la cantidad de videos de chicos, sobre todo, mostrando en redes sociales el departamento que recibimos. Es el caso de un grupo de jovencitas que decidieron vacacionar en la costa, puntualmente en Gesell y alquilaron una cabaña. Nunca se imaginaron las "llamativas" condiciones.

"Bueno, estamos con mis amigas en Villa Gesell y le vamos a contar en la Story Time de cómo nos cagaron. La primera empezamos con el baño que de flor tenemos una botella cortada, ¡Miren lo que es!. botella Una toda cortada, la cortina que está en las últimas", dijo una de las chica.

La joven agregó "después la puerta de entrada que se puede cerrar ni abrir porque se cae abajo. El horno que vino muy limpio sobre todo las pizzeras, y la heladera que tiene mal el congelador y no cierra la puerta, y lo último la escalera en espiral que es peligroso y una amiga se cayó".