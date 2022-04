Fueron obligados a grabar un Tik Tok para cobrar su sueldo

Un grupo de empleados en Lima fueron obligados por su jefe a grabar un video de Tik Tok para cobrar su sueldo. Los jóvenes son empleados de la empresa de delivery peruana Frappego, y subieron el clip a las redes sociales. En poco tiempo se volvió viral, y los usuarios se divirtieron como nunca viendo la vergüenza con al que los chicos intentaban bailar.

Como puede verse en el video, cuatro empleados bailaron la famosa y pegajosa canción ‘My Name Is’ del grupo D Billions con un nivel de entusiasmo que no pasó desapercibido en las redes sociales. “Cuando el jefe dice que si no participan del TikTok no pagará”, se lee en la descripción, dando entender que fueron obligados.

A pesar de la poca onda que le pusieron, el video logró más de tres millones de visualizaciones y 247 mil likes. Pero los mensajes critican la falta de voluntad de los empleados, exceptuando al que hace de “Cha-Cha”, quien parece haber sido el único merecedor del sueldo porque bailó mejor que todos.