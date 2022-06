Se conoció la primera imagen de la serie de The Last Of Us

Se conoció la primera imagen de la adaptación de The Last Of Us, que podrá verse en HBO Max, y cuenta con Pedro Pascal y Bella Ramsey, protagonizando a Joel y Ellie. La adaptación se centra en la historia del juego y podría estrenarse a mitad del 2023.

Joel, cuida a Ellie en Estados Unidos, después del Apocalipsis. Buscan la cura a la enfermedad mortal que llevó al mundo entero a la ruina.

Noticias Relacionadas Se divorció de su mujer porque solo cocinaba fideos

La serie, está liderada por Craig Mazin, también creador de Chernobyl. Además, se supo que Ashley Johnson y Troy Baker -los actores que interpretaron a Ellie y Joel en el juego- van a participar con papeles importantes.