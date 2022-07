Beneficiaria de planes sociales: “A mí me gusta vivir al pedo”

El video de una beneficiaria de planes sociales que hizo una férrea y polémica defensa para mantener el cobro de estos programas estatales se viralizó en las últimas horas. La publicación de la usuaria Marian DTS en la aplicación Kwai generó una fuerte polémica y que se replicó en otras plataformas.

“Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’. Si tanto te jode, renunciá amigo y ponete a cobrar vos también, de onda. A menos que no seas argentino y te estés haciendo el argentino", aseveró en una parte de la grabación.

Mariana tiene 34 años, es madre soltera de tres hijos. La mujer, que vive en Cañuelas, cobra la Asignación Universal por Hijo y el Plan Potenciar Trabajo. "A mí me salió este plan cuando presenté el currículum, estuve dos meses y me despidieron porque tengo el secundario completo. Eso lo hacen porque tener estudios te da más posibilidades de conseguir un trabajo", explicó.

O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los bolu... son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo", manifestó en uno de los videos y responde a los comentarios que la tildan de "planera" de manera denigrante.

Además, Mariana explicó: "El video surgió de un mal comentario de una persona porque me decía 'planera, planera, planera'. La verdad es que estoy de acuerdo con que cobren los planes y lo defiendo. El tema es que se la pasan hablando de los planeros como si fuéramos cucarachas y me parece injusto", argumentó.

Ya sobre el final de sus palabras, Mariana se vuelve más desafiante: “Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la mierda, pelotudos. ¿Laburan? Porque son pelotudos. ¿Le sacan el sueldo? Porque son pelotudos. ¿Les cobran la obra social? Porque son boludos. ¿Pagan la luz? Porque son re giles. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los boludos son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un choto”.

En varias de sus redes sociales, la mujer de 34 años aparece bajo el alias de “La Porteña que habla”. “Si vamos a hablar de planeros… ¿ahora por mi culpa el país está así? Me muero. Hay un millón de planeros. Si hubiera trabajo en este país para todos, no habría planeros. En vez de sacar un plan, hubieran sacado un laburo y el que labura, labura y el que no quiere, no labura”, aseguró en otra de sus publicaciones.

“El país está fundido desde la época de Menem, de De la Rúa. Cristina nos sacó un poco a flote. Robando o no, pero nos sacó un poco a flote”, reflexionó.

