Chofer avisa por WhatsApp cuándo está por llegar el bondi

Miguel Cantero es el chofer del 74 que armó un grupo de WhatsApp con más de 70 pasajeros, para avisarles cuándo está por llegar a las paradas de colectivo. El objetivo es que las personas no pasen tanto tiempo esperando a que llegue "el bondi" y que, tampoco, lo pierdan.

Uno de los pasajeros, decidió contar en Twitter la iniciativa que tuvo el colectivero, y destacó que se trata de "un verdadero tipazo".

El tweet del joven, expresa: “Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavás en la parada como un pel***do. El verdadero tipazo. Te amo Migue".

Además, se compartieron los audios que manda Miguel. En algunos, se escucha cómo avisa: "estamos llegando a 9 de Julio... Vamos que hoy sí llegamos tarde". En otro, dice: "chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidus and furius".

El posteo y los audios, por supuesto, se viralizaron. Cantero fue, entonces, contactado por medios de comunicación; a través de los cuales expresó que envía mensajes cuando está parado en los semáforos. Y, aclaró, que no manda audios si está manejando el colectivo.

El chofer inicia su recorrido en Longchamps a las seis de la mañana y aseguró que se pone en el lugar de las personas que lo esperan. Las mañanas en Buenos Aires están llenas de sorpresas, en medio de cortes, piquetes y siniestros viales. Por eso, le pareció mejor tener una comunicación más directa con la ciudadanía.

Miguel tiene 48 años, nació en La Boca y es chofer de la línea 74 desde hace 22 años. El recorrido que cada día realiza lo lleva hasta el Correo Central, previo paso por Burzaco, Adrogué, Lomas de Zamora, Banfield, Remedios de Escalada, Lanús, Gerli y Avellaneda, por donde ingresa a la capital. El ida y vuelta lo repite dos veces hasta las 13:30 cada día.