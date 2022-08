Les pidió preservativos con semen a sus alumnos y la suspendieron

Una docente de la materia Biología de una escuela secundaria de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quedó envuelta en una fuerte polémica y fue suspendida luego de solicitarle a sus alumnos que lleven a clase muestras de semen dentro de un preservativo, como parte de un "presunto" trabajo práctico para una clase de educación sexual.

El aberrante hecho ocurrió en la escuela Juana Azurduy de Padilla, en el municipio de Minero, a unos 100 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en el este del país. La docente, María Inés Peredo, pidió disculpas por la “malinterpretación” derivada de su inusual pedido al alumnado tras ser acusada de corrupción de menores.

La docente tenía planeado hablar sobre el aparato reproductor masculino, entonces les pidió a sus estudiantes como tarea que llevaran un poco de semen para hacerles “oler” a sus compañeras.

Según la docente, quería hacer un trabajo de verificación de la estructura del espermatozoide y comprobar cuánto tiempo vive en un lugar húmedo.

La maestra les pidió a los alumnos que sean “activamente sexuales que traigan un condón con semen” para que sus compañeras puedan conocer y prevenir algunos “embarazos no deseados”. Aclaró que era una “sugerencia” y precisó que nadie cumplió la “tarea”.

El caso salió a la luz este martes luego de que un padre de familia de uno de los jóvenes de quinto año de secundaria denunciara a la profesora ante el Ministerio Público por “corrupción de menores”.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Santa Cruz, Carlos Oporto, informó que la investigación ya está en curso y precisó que se puso también en conocimiento sobre la situación al director distrital de Educación, así como al director de la unidad educativa.

En tanto, el director departamental de Educación, Edwin Huayllani, dijo que la profesora “ha sido suspendida de la función correspondiente mientras dure la investigación”.

“Ni a los peores criminales le hacen esto, yo no he matado a nadie, no he violado a nadie. Si por impartir una clase de educación sexual tengo que ir a la cárcel, ya la población lo dirá, porque tarde o temprano los jóvenes van a llegar a enterarse por un medio o por otro, yo estoy impartiendo conocimiento y si me he equivocado pido disculpas a toda la sociedad de Minero y de Bolivia”, afirmó la docente.