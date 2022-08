Kiosquero desesperado: viralizaron su teléfono y no paran de llamarlo

La fiebre masiva por el álbum y las figuritas del Mundial de Qatar 2022 da para todo en estos días. No sólo en la región, adonde se conocieron compras por miles de pesos, cargadas al equipo de Chile, supuestas ofertas por la imagen de Lionel Messi de cuantiosas sumas de dinero y una seguidilla de memes y fotos trucadas. En el mundo, el lanzamiento de la colección de Panini ha generado una demanda impulsiva que superó largamente la distribución y provisión de álbumes y figuritas.

Kiosqueros de todo el país lamentan la lentitud en la entrega y distribución del material, que no responde a una demanda tan intensa que lo que llega se agota en pocos minutos.

Una de las situaciones que muestra a las claras la intensidad de la demanda por este material es la situación que vive por estas horas un kiosquero de Bahía Blanca. Un grupo de “amigos” se pusieron de acuerdo y publicaron casi en simultáneo en sus páginas de Facebook que el kiosquero vendía “al por mayor paquetes de figuritas a 125 pesos” y el teléfono personal de contacto.

Una locura comenzó a vivir el kiosquero a los pocos minutos de la publicación y la multiplicación del mensaje. Al posteo en Facebook le siguió una cadena de mensajes por WhatsApp, con la misma oferta y el teléfono del kiosquero. La víctima de la broma pesada comenzó a llamar a quienes suponía podían ser quienes originaron los mensajes para pedirles por favor que detuvieran la andanada de llamados y pedidos.

"La pu...que los parió, hace tres horas que no paran de escribirme, bo.... Quién carajo me hizo esta joda. No es normal, no es normaaaaal", grita desesperado ante la cantidad de potenciales clientes que pretenden comprarle de a varios paquetes, consignó el medio La Nueva de Bahía Blanca.

"Me llegan 60 mensajes y llamados por minuto, Ricky, si fuiste vos sos un hi... de pu..", dijo en un audio que se viralizó.