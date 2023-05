El creador de ChatGPT afirma que el home office está "terminado"

La pandemia, sin dudas ha marcado un antes y un después en la forma de trabajar en todo el mundo. La llegada del 'home office' o 'teletrabajo' llegó para instalarse en muchas empresas que han visto una opción rentable y conveniente para algunos trabajadores. Sin embargo, algunas compañías como Apple o Twitter decidieron volver a la presencialidad y el debate sobre este tema parece recién empezar.

Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT , fue contundente con su visión acerca del futuro del home office. "Definitivamente, creo que uno de los peores errores de la industria tecnológica en un largo tiempo fue creer que todos podían trabajar completamente en remoto por siempre. Que los empleados de las empresas no necesitaban estar juntos, en persona, y que no habría pérdida de creatividad", afirmó durante una conferencia en San Francisco.

Sam Altman, durante una conferencia en San Francisco, California.

El propio creador de ChatGPT, una herramienta que está siendo muy cuestionada y a la vez alabada por sus funciones dentro de la información mediante inteligencia artificial, dio por finalizado la el home office y cree que ya llegó su fin. "La tecnología todavía no es lo suficientemente buena como para que las personas trabajen en remoto de forma indefinida, particularmente en las startups", agregó.

Este debate parece recién comenzar. Mack Zuckerberg de META afirmó hace poco que "mantener la presencialidad en el trabajo ayuda a construir relaciones y hacer más cosas".

"Hicimos un análisis que muestra que los ingenieros al principio de su carrera se desempeñan mejor en promedio cuando trabajan en persona con compañeros de equipo, al menos tres días a la semana", detalló el creador de Facebook.