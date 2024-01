Netflix, HBO Max y Amazon: todos los estrenos para el mes de enero

El 2024 arrancó con todo en materia de series de las principales plataformas digitales de streaming. El primer mes del año trae, entre varios de los estrenos, la cuarta temporada de True Detective y el lanzamiento de Griselda, con el debut actoral de la cantante Karol G y en conjunto con Sofía Vergara. Además, hay propuestas como "Masters of the Air" y "Expatriadas", protagonizada por Nicole Kidman.

Los Hermanos Sun – Netflix

Este estreno de Netflix para el 4 de enero se trata de una serie de acción y humor negro, que se centra en el asesino a sueldo Charles Sun. Luego de sufrir un ataque ordenado por su propio padre, quien es el jefe de una poderosa organización criminal de Taiwán, Charles viaja a Los Ángeles para cuidar a su madre, Eileen, y a su hermano menor Bruce.



Esta propuesta tiene ocho episodios, y fue creada por Brad Falchuk y Byron Wu, la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, Justin Chien y Sam Song Li comparten elenco con Highdee Kuan, Joon Lee, Jon Xue Zhang y Madison Hu, entre más.

Echo – Disney+ y Star+

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) explora nuevos territorios en esta nueva miniserie que protagoniza Alaqua Cox encarnando el personaje de Maya López, la antiheroína con hipoacusia que el público conoció en la serie "Hawkeye". En este caso, serán cinco episodios que se centrarán en su historia: la joven Echo volverá a su hogar y reconectará con sus raíces nativoamericanas, luego de escapar de su tío adoptivo, el mafioso Wilson Fisk y mejor conocido por el público como Kingpin, uno de los principales villanos de Spider-Man.



Las realizadoras Sydney Freeland y Catriona McKenzie dirigieron en conjunto esta propuesta que el reconocido Vincent D’Onofrio encarna nuevamente a Fisk (Kingpin), con un reparto en el que también participan Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon y Cody Lightning.

Historial criminal – Apple TV

El laureado actor escocés Peter Capaldi, conocido también por haber encarnado a una de las versiones del famoso “Doctor Who”, protagoniza este thriller policial de ocho capítulos contextualizado en Londres en el que interpreta al detective Daniel Hegarty. Junto a su colega June Lenker, se verán arrastrados por una llamada anónima a una confrontación por un antiguo caso de homicidio.



Fue dirigida por el cineasta Jim Loach y creada por Paul Rutman, el mismo detrás de la exitosa tira policial “Vera”. La serie cuenta con actuaciones de Cush Jumbo, Charlie Creed-Miles, Dionne Brown, Shaun Dooley, Stephen Campbell-Moore, Zoë Wanamaker y Rasaq Kukoyi.

True Detective: Tierra nocturna – HBO y HBO Max

Una de las series más aclamadas del género drama criminal de los últimos tiempos, regresa con nada menos que la ganadora del Oscar Jodie Foster como la protagonista de esta entrega. En este caso, interpreta a Liz Danvers, una detective del estado de Alaska, quien debe unir fuerzas con su colega Evangeline Navarro, interpretada por la boxeadora y actriz Kali Reis, para resolver la perversa desaparición de ocho miembros de una estación de investigación ártica.

Esta nueva temporada se rodó en Islandia y constará de seis episodios que se realizaron bajo las órdenes de la mexicana Issa López. El elenco se completa con Finn Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc y John Hawkes. Además, tendrá las apariciones especiales de Anna Lambe, Aka Niviana, June Thiele, Diane Benson y Joel D. Montgrand.

Griselda – Netflix

Eric Newman, realizador de las recontra exitosas “Narcos” y “Narcos: México”, regresa al género y al mundo criminal con esta nueva miniserie de seis episodios en los que la reconocida actriz Sofía Vergara encarna a la colombiana Griselda "La Madrina" Blanco. La ex Modern Family asume en esta entrega el rol de quien fuera la artífice de uno de los cárteles de tráfico de cocaína más poderosos de Miami durante la década de los '70s y '80s, y una de las guías del narcotraficante más conocido del planeta, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Con Andrés Baiz como director, el reparto cuenta con la participación de Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martínez, Vanessa Ferlito y la popular cantante de reggaetón y música urbana Karol G en su debut como actriz.

Zorro – Amazon Prime Video

El universo del histórico y popular justiciero de California, Diego de la Vega vuelve a las pantallas con una nueva serie de origen español que protagoniza el actor valenciano Miguel Bernardeau, quien se calza la capa y el antifaz para recrear al Zorro. En este caso, el vengador deberá desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la Justicia en la ciudad de Los Ángeles, en el Siglo XIX.

El reparto está compuesto por Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Cuauhtli Jiménez, Elia Galera, Paco Tous, Cristo Fernández y Cecilia Suárez. La tira fue creada y escrita por el guionista e historietista Carlos Portela, que tiene a Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría como directores.



Expatriadas – Amazon Prime Video

Nicole Kidman regresa nuevamente a la pantalla chica para protagonizar esta miniserie de seis episodios que dirigió Lulu Wang, conocida por la película "The Farewell". Esta historia está ambientada en la heterogénea Hong Kong en 2014, cuando las vidas de tres mujeres estadounidenses se cruzan por una tragedia familiar que invita a explorar tópicos como los privilegios de clase, la amistad y la relación entre la victimización y la culpabilidad.



El trío principal del elenco es completado por las actrices Sarayu Blue y Ji-young Yoo, que también está integrado por los intérpretes Brian Tee, Jack Huston, Will Or, Ruby Ruiz y Flora Chan. Esta historia fue guionada por Vera Miao, Gursimran Sandhu y la autora Janice Y. K. Lee, la escritora de la novela homónima en la que se basó la serie.

"Masters of the Air" – Apple TV

Esta antología sobre la Segunda Guerra Mundial que Steven Spielberg y Tom Hanks desarrollaron en 2001 con el lanzamiento de la recordada "Band of Brothers", y que continuó en 2010 con "The Pacific", completa su ideada forma de trilogía con el estreno de esta miniserie centrada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En aquel conflicto global, la serie se enfoca sobre las peligrosas misiones y luchas en las alturas contra la Alemania nazi, así como en las consecuencias psicológicas y emocionales de la realidad de esos años oscuros.



Esta historia está basada en las crónicas reales de la 100ma. unidad de bombarderos que recopiló el historiador y biógrafo Donald L. Miller. En tanto, el elenco está encabezado por jóvenes figuras como los nominados al Oscar Austin Butler y Barry Keoghan, Ncuti Gawa, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Kai Alexander, James Murray y Tommy Jessop, entre más.