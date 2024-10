Novedades en el caso que inspiró una serie furor en Netflix

Hace más de 35 años, Lyle y Erik Menéndez entraron en el estudio de su mansión de Beverly Hills y asesinaron con escopetas a sus padres. A pesar de la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, podrían ser liberados. Esto se produce en un momento que el caso volvió a captar la atención gracias a una serie de Netflix.

A principios de octubre, el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció que su oficina estaba revisando el caso después de que los abogados que representaban a los hermanos pidieran a los fiscales que recomendaran una nueva sentencia, medida que podría conducir a su puesta en libertad.

En los últimos años, han salido a la luz nuevas pruebas que pueden resultar favorables para la revisión del caso.

El año pasado, Roy Rosselló, antiguo miembro de la banda juvenil Menudo, reveló públicamente que el padre de Erik y Lyle, el productor musical José Menéndez, lo había agredido sexualmente en la casa, cuando tenía 14 años.

La familia Menéndez.

El periodista Robert Rand, quien escribió de manera extensa sobre los hermanos en su libro ‘The Menéndez Murders’, también descubrió una carta que Erik le escribió cuando tenía 17 años a su primo, en la que detallaba los abusos sexuales de su padre.

¿Qué pasará a continuación?

En una rueda de prensa celebrada el 3 de octubre, Gascón dijo que su oficina no había confirmado ninguna de estas nuevas informaciones, pero que los fiscales tenían la “obligación moral y ética de revisar lo que se nos está presentando” y considerar si, de haber estado disponibles en ese momento, podrían haber afectado el resultado del juicio. También evalúan si los acusados se han rehabilitado durante su encarcelamiento.

Mark Geragos, abogado de los acusados, dijo en una rueda de prensa celebrada el 16 de octubre que Lyle y Erik Menéndez habían sido presos “ejemplares” que crearon programas, asesoraron y orientaron a otros y cursaron estudios superiores a pesar de que no tenían esperanzas de salir en libertad.

Erik y Lyle Menéndez cumplen prisión perpetua.

En una entrevista televisada, Gascón dijo que “dada la totalidad de las circunstancias, no creo que merezcan estar en prisión hasta que mueran”. Los fiscales pueden hacer una recomendación, pero el tribunal tendrá la última palabra sobre el destino de los hermanos. Su próxima cita con el tribunal está prevista para el 26 de noviembre.

¿Cuál es la posición de la familia?

Muchos miembros de la familia Menéndez han apoyado su excarcelación. A principios de este año, pidieron que se volviera a dictar sentencia contra ellos en una carta enviada al tribunal, argumentando que “el tiempo ha proporcionado perspectiva” y que “la continuación del encarcelamiento no sirve a ningún propósito de rehabilitación”.

Cuando salieron a la luz los malos tratos, comentaron que “quedó claro que sus acciones, aunque trágicas, fueron la respuesta desesperada de dos niños que intentaban sobrevivir a la atrocidad” de la crueldad de su padre.

Tras matar a sus padres, cumplen la pena perpetua.

Pero no todos en su familia están de acuerdo. Milton Andersen, uno de los hermanos de Kitty Menéndez (la madre de Erik y Lyle), declaró a The New York Times en 2023 que los hermanos no deberían quedar en libertad. “No merecen caminar sobre la faz de la tierra después de matar a mi hermana y a mi cuñado”, dijo.

¿Por qué se ha renovado el interés por el caso?

El caso ha sido objeto de dos estrenos recientes que han tenido gran repercusión en Netflix. El primero fue 'Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez', una serie antológica creada por Ryan Murphy, que se estrenó en septiembre.

Aunque Erik se ha manifestado públicamente en contra de la serie, calificándola como una producción plagada de falsedades, Murphy ha redoblado la apuesta, argumentando a The Hollywood Reporter que los hermanos deberían estarle agradecidos por atraer más atención sobre el caso. En la sesión informativa del 3 de octubre, Gascón reconoció que su oficina había estado “recibiendo muchas llamadas” sobre los hermanos, especialmente desde que se estrenó la serie.

Los hermanos en la realidad y en la serie de Netflix.

Semanas después, la misma plataforma estrenó ‘Los hermanos Menéndez’, un documental de Alejandro Hartmann con entrevistas exclusivas a Lyle y Erik.

En los últimos años, los hermanos Menéndez también han recibido el apoyo de una legión de seguidores en las redes sociales, quienes han examinado el caso en retrospectiva llegando a expresar su simpatía ante las denuncias de agresión sexual de los hermanos.