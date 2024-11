Conocida plataforma de streaming restringirá la manera de compartir la cuenta

Una plataforma ya no permitirá compartir cuentas .

Disney Plus, la reconocida plataforma de streaming, comunicó que a partir de este martes 12 de noviembre ya no se permitirá el uso compartido de cuentas de forma gratuita. La noticia no fue muy bien recibida en redes sociales, ya que algunos usuarios en Argentina, utilizaban la cuenta familiar para reducir costos y crear múltiples perfiles. Esta nueva disposición limitará el acceso compartido, un beneficio popular entre quienes deseen disfrutar del contenido de Disney, Star y ESPN sin asumir el costo total de la suscripción individual.

Esta decisión sigue la tendencia marcada por Netflix, la primera plataforma en restringir el uso compartido de cuentas, algo que generó controversia pero que, al parecer, ahora fueo adoptada por otras empresas de streaming para reforzar sus políticas de uso y maximizar ingresos.

Detalles de los precios de Disney Plus en Argentina

Para aquellos interesados ??en mantener su suscripción, Disney Plus ofrece dos planes diferenciados:

Plan estándar: Con un valor de $7.399 al mes, permite acceder al contenido completo de Disney+, series y películas de Star, además de canales deportivos como ESPN y ESPN3. Este plan ofrece resolución FULL HD . Aquellos que opten por el pago anual obtendrán un descuento, abonando $5.179 por mes.

Plan premium: Tiene un costo de $10.549 mensuales, pero con la opción de pago anual, su precio desciende a $7.383 por mes. Además de incluir todo el contenido del plan estándar, el plan premium amplía el acceso a todos los canales de deportes y contenidos exclusivos no disponibles en el plan básico.