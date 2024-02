Estar en el horno, versión bruta en Buenos Aires (ver video)

En X, brevísima denominación, Elon Musk de por medio, de lo que era Twitter, un señor argentino, (@gabrielHLucero) publicó un vídeo, grabado en Buenos Aires, en el que se ve una escena que parece surgida de una comedia italiana del siglo pasado. Hay violencia, aunque una violencia tan ridícula que parece impostada, casi en pose para producir una versión de lo que en realidad somos antes de lo que quisiéramos ser.

Un tipo, medio en cueros, persigue a otro, enarbolando un pedazo de madera, y usando una manta como escudo, a la manera que nuestros paisanos usaban el poncho cuando se enredaban en un contrapunto de aceros filosos, de esos que gustaba rememorar como imagen de la Buenos Aires antigua, Jorge Luis Borges.

Aquí no hay aceros, ni códigos, ni malevos a la sombra cenicienta de un farol. Se ve que es pleno día, y poco tiene de gallardía o coraje la escena. Quien lo publicó en X, puso "A mí me parece que estamos en el horno, pero como no sé de esgrima, no opino".

Sin más remedio, tenemos que coincidir.