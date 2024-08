Los imperdibles de la semana en Netflix: 20 nuevos estrenos para todos los gustos

Netflix dio a conocer su lista de estrenos para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre, con 20 nuevas producciones que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La plataforma de streaming se destaca una vez más por su oferta variada, que incluye desde series de drama y comedia hasta documentales y películas de acción, asegurando que todos encuentren algo de su agrado.

La semana comienza fuerte el lunes 26 de agosto con "El amor es ciego: Reino Unido" a las 5:00 p.m. (hora de Argentina), un reality show que explora las relaciones amorosas desde una perspectiva única, atrayendo tanto a románticos empedernidos como a los fanáticos del drama.

El martes 27 de agosto llega con una dosis de comedia y documental. "Adam Sandler: Love You" promete risas garantizadas con el icónico actor, mientras que "Al descubierto: El ladrón de señales" ofrece una intrigante historia real que mantendrá a los espectadores enganchados.

El miércoles 28 de agosto no se queda atrás con el lanzamiento de varias producciones, incluyendo "Al sur del corazón" y "Príncipes salvajes", dos series que se perfilan como las favoritas del público. Para los amantes del cine, "El souvenir II" y "Los peores ex del mundo" aportan una mezcla de drama y comedia romántica que no se pueden perder.

El jueves 29 de agosto marca la llegada de "Terminator Zero", una producción que promete acción y ciencia ficción, junto con el thriller "Kaos" y el documental "IC814: Secuestro rumbo a Kandahar", que narra un evento histórico impactante. También se estrenan ese día "Prohibido enamorarse", una comedia romántica, y "En deuda contigo", un drama que explora las relaciones personales en tiempos de crisis. Para quienes disfrutan de la música tradicional, el documental "Going Varsity in Mariachi" ofrece una inmersión en la vida de los jóvenes músicos. Finalmente, la segunda temporada de "Presidente por accidente" asegura mantener el interés de quienes disfrutaron de la primera entrega.

El viernes 30 de agosto trae más acción con "Respira", una película que promete mantener la adrenalina alta. Los estrenos continúan con la fantasía de "Las hermanas fantásticas", el drama "La liberación" y el biopic musical "De actor a cantautor".

El sábado 31 de agosto se lanza un nuevo episodio de "Amor en la puerta de al lado", una serie que mantuvo a sus seguidores ansiosos por cada nueva entrega.

Finalmente, el domingo 1 de septiembre cierra la semana con la esperada película "The First Slam Dunk", un título que sin duda capturará la atención de los fanáticos del anime y el deporte.