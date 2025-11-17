En diciembre de 2025, el Costa Favolosa será el epicentro de una experiencia única para los amantes del cuarteto y la fiesta. Ocean Fest, el primer crucero temático musical de Argentina, propone un viaje de cuatro días que combina turismo, música y entretenimiento en alta mar.

El evento tendrá lugar entre el 16 y el 19 de diciembre, con un itinerario que parte desde la Terminal de Cruceros Quinquela Martín en Buenos Aires, incluye una escala en Punta del Este, Uruguay, y finaliza en el puerto de origen. Durante tres noches a bordo, los pasajeros podrán disfrutar de shows en vivo del grupo La K'onga, liderado por Diego Granadé, Pablo Tamagnini y Nelson Aguirre, quienes se presentarán en distintos espacios y horarios dentro del barco.

La K'onga pone la fiesta en un crucero

Además de la música, el crucero contará con la participación de varios humoristas cordobeses, aportando un plus de entretenimiento a la programación oficial. La propuesta busca transformar el barco en un mega hotel flotante donde 3.500 pasajeros tendrán acceso ilimitado a bares, teatros, restaurantes, piscina, espectáculos y boliches.

El régimen a bordo será todo incluido, con bebidas y comidas disponibles para que los asistentes puedan enfocarse en disfrutar de la fiesta sin preocupaciones. Para quienes quieran sumarse a esta aventura musical, Betancourt Operador Turístico es el organizador oficial y punto de contacto para adquirir los pasajes y obtener más información.

Ocean Fest promete ser una oportunidad para cerrar el año con amigos y buena música, a bordo de un crucero que combina el placer de viajar con la energía del cuarteto. A pesar de que Córdoba no tenga salida al mar, esta iniciativa logra llevar la esencia de la música cordobesa a alta mar, haciendo bailar a todos los pasajeros en un ambiente único.