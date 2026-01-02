¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 02 de Enero, Neuquén, Argentina
Regionales

Un hombre sufrió importantes quemaduras tras la explosión de un grupo electrógeno

El equipo tuvo un desperfecto en la etapa de encendido, cuando emitió chispas que provocaron las llamas.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 16:45
Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Villa Lago Meliquina junto a personal del Hospital Dr. Ramón Carrillo

Un hombre sufrió heridas de gravedad luego de la explosión de un grupo electrógeno en la zona de Lago Hermoso. Según testimonios, el equipo habría fallado durante el encendido, cuando emitió chispas que provocaron las llamas. La persona que manipulaba el aparato sufrió quemaduras que afectaron gran parte de su cuerpo. 

Inmediatamente se dio aviso a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Villa Lago Meliquina junto a personal del Hospital Dr. Ramón Carrillo, quienes durante la temporada estival mantienen una posta sanitaria para atender urgencias en la región

Al arribar realizaron las primeras curaciones y estabilizaron al herido manteniéndolo hidratado. Luego pudieron concretar su traslado de urgencia al nosocomio de San Martín de los Andes, donde se aguarda por datos oficiales sobre el estado de salud de la persona afectada. El fuego habría provocado quemaduras en la zona de las piernas, brazos, hombros y axilas.

