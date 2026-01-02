Este viernes el cuerpo técnico de River Plate que lidera Marcelo Gallardo dispuso que el plantel entrene en el turno tarde a partir de las 16.30 y luego de finalizada la práctica se traslade al el FBO Ezeiza para abordar un vuelo charter que lo va a trasladar al aeropuerto Aeropuerto Aviador Carlos Campos ubicado en la zona de Chapelco en San Martín de los Andes. Será la primera vez que lleguen de noche ya que las tres anteriores fueron durante el día.

Tanto prensa de la entidad "Millonaria" como los portales y periodistas que siguen el día a día del "Mundo River" aseguraron que el vuelo siempre estuvo previsto para las 21. Consultados aseguraron "no sabemos de donde salió la noticia que salíamos a las 19. En entrenamiento comenzó pasadas las 16.30, demandará dos horas. Era imposible que los jugadores se acondicionaran para el traslado a Ezeiza, en tan poco tiempo. Siempre la salida estuvo programada a las 21 para 21.30, no es fácil, los tramites que demandan la salida de un vuelo que no es de línea y más en Ezeiza, donde entran y salen 10 vuelos por hora".

En definitiva, la comitiva que viaje a la cordillera neuquina, dependiendo de la hora de la salida, estaría llegando pasada la medianoche del viernes, ya en sábado.

River Plate viaja de noche a la cordillera, ante entrenó en Ezeiza

En San Martín de los Andes, primero se informó que el plantel llegaba a las 16, luego a las 19, en las últimas horas a las 21, cuando en Buenos Aires siempre se supo que el convenio era con salida después de las 21 del viernes.

Recibimiento y preocupación

La coordinación general quedó a cargo de la Policía de Neuquén, con el apoyo de móviles y efectivos del resto de las instituciones. La prioridad estará puesta en el recorrido que va desde el Aeropuerto Aviador Carlos Campos (Chapelco) hasta el Chapelco Golf, el complejo donde se hospedará River Plate.

La preocupación radica, es que se estima una presencia de entre 15.000 a 20.000 personas, y está más que claro, que no es lo mismo con luz natural que hacer un operativo gigante de noche.

Para garantizar el traslado del micro y, al mismo tiempo, cuidar a hinchas, vecinos y quienes circulen por la zona, se prevén puestos fijos de control, presencia preventiva a lo largo de todo el trayecto y un acompañamiento del micro con móviles policiales. La Ruta Nacional 40 se cortará por completo únicamente durante el paso del micro, Antes y después de ese momento, la idea es sostener vallados en los sectores de mayor concurrencia para ordenar la circulación y evitar acercamientos peligrosos a la calzada.

El cierre del operativo, tanto desde Protección Civil como desde Seguridad Ciudadana, vuelve a apoyarse en advertencias concretas: respetar normas de tránsito e indicaciones del personal en los controles, mantener ordenado el movimiento peatonal y evitar conductas que puedan derivar en incidentes. Además, el Municipio recordó que siguen vigentes la Ordenanza Municipal 1031/92 y la Ley Provincial 2.833, que prohíben durante todo el año la utilización, tenencia, fabricación, exhibición y comercialización de pirotecnia, con sanciones y multas para quienes incumplan.