El primer día de pretemporada del Boca de Claudio Úbeda sólo entregó como novedad la renovación del tercer arquero Javier García y la presencia del español Ander Herrera, dispuesto a revertir la imagen que dejó su primer año en el club.

Hasta el momento, la dirigencia Xeneize no logró cerrar a un solo refuerzo y la situación de Marino Hinestroza se encuentra trabada en Colombia por un choque de intereses en los porcentajes de venta a repartir entre el delantero y el club Atlético Nacional.

De todas maneras, se cree que el internacional será la primera cara nueva del 2026 en el predio de Ezeiza, aunque las últimas semanas han transcurrido con la misma positividad y nada se ha terminado de cerrar.

La pretemporada Xeneize transcurrirá en el predio de Ezeiza.

Herrera, por su parte, permanecerá en el plantel con nuevo contrato atado a su productividad. En caso que las lesiones no lo abandonen, el final del primer semestre puede resultar clave en su carrera como profesional.

Lo más saliente del primer día pasó por las caras que ya no están junto a sus compañeros, el final de los contratos de nombres como Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón (ya de regreso en Gimnasia y Esgrima La Plata).

Apartados

De los integrantes del último plantel fueron apartados porque no serán tenidos en cuenta: Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco. Además, Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Renzo Giampaoli, Jabes Saralegui, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni y Gonzalo Morales tampoco alcanzaron a ganarse un lugar tras sus últimas salidas a préstamo.

Claudio Úbeda, además de la llegada de Hinestroza quiere dos delanteros más y un marcador central.

Para todos ellos habrá un preparador físico especial, apartado del cuerpo técnico de Úbeda, mientras van resolviendo sus salidas personales de la institución.