Luego de dos grandes participaciones en 2024 y 2025, el piloto neuquino Juan Santiago Rostan, ya se alista para vivir su tercera experiencia en Arabia Saudita, sede por séptimo año consecutivo en el reino de la 48ª edición del Rally Dakar 2026.

La emblemática competencia, se pondrá en marcha este sábado 3 y se extenderá hasta el 17 de enero El itinerario comenzará con el prólogo en Yanbu, donde este primer día del año el neuquino entrenó en las afueras de la ciudad, donde arrancará la prueba y concluirá en la misma región, tras un recorrido total de 7.994 kilómetros para los coches y 7.906 para las motocicletas. De estos, 4.480 kilómetros serán cronometrados para los coches y 4.748 para las motos, cifras que no se registraban desde hace años.

El representante regional nuevamente confía en el equipo XRaids Experience para la asistencia técnica, que dejará su KTM 450 Rally lista luego de recorrer las exigentes hojas de ruta preparadas por David Castera, director del Dakar. Luego de un gran puesto 30 en la general de Rally2 el año pasado, Rostan busca seguir compitiendo contra sí mismo e ir haciéndose un nombre importante dentro de la categoría motos.

Foto: Facebook e @instagram de Juan Santiago Rostan

Junto a su equipo llegaron el fin de semana pasado y está instalado en el campamento oficial junto al resto de los participantes donde cuentan las horas para comenzar con la carrera. “Estamos instalados en el vivac al lado del Mar Rojo así que inmensamente ansioso y feliz. Tranquilo para arrancar esta nueva edición y como siempre deseando estar en los primeros lugares”, le aseguró al sitio Somos Dakar.

“Estoy con el autoestima muy arriba, muy feliz, hubo mucho esfuerzo para llegar acá, muchísimo. Muy pocas personas saben el esfuerzo que yo hice para poder estar acá así que inmensamente feliz”, dijo a pocas horas de largar la carrera.

Nuevamente fue un 2025 de mucha preparación y trabajo para el piloto neuquino, que compitió en muchas pruebas a nivel nacional y hasta tuvo la posibilidad de correr el prestigioso Rallye du Maroc para poner a punto su vehículo y seguir entrenando y midiéndose con los mejores pilotos del mundo.

“La moto sigue siendo la misma, una KTM 450 Rally, lo único que hicimos fue ponerle motor nuevo, bombas de nafta nueva, service a la suspensión, llantas nuevas, gomas nuevas. Todo lo indispensable para que otra vez la moto esté lista para volver a correr el Dakar 2026”, comenta con confianza.