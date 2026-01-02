El verano 2026 arrancó con playas colmadas y un 95% de ocupación en Las Grutas, pero la postal turística convive con un riesgo que se repite cada temporada: los derrumbes de los acantilados. Las autoridades advierten que la inestabilidad de las rocas es un peligro latente y que los turistas deben extremar precauciones para disfrutar sin poner en juego su vida. La consigna es clara: respetar las recomendaciones oficiales y mantenerse alejados de las zonas críticas.

Las cuevas y formaciones rocosas que le dieron nombre al balneario son, paradójicamente, el escenario de mayor preocupación. Los desprendimientos se producen por acción natural, y en las últimas semanas hubo nuevos derrumbes que encendieron alarmas justo cuando la temporada comenzó a recibir visitantes masivos. La belleza del paisaje se transforma en amenaza cuando la gente busca sombra o instala carpas al pie del acantilado.

Medidas extremas para un riesgo extremo

Bomberos Voluntarios y especialistas trabajaron sin descanso: realizaron relevamientos con drones, provocaron derrumbes controlados y tallaron manualmente las rocas para evitar que caigan sobre los turistas. No se utilizan máquinas pesadas, porque la fragilidad del terreno exige precisión quirúrgica. Con cuerdas y herramientas, los bomberos se colgaron sobre los paredones para desmoronar sectores críticos antes de que lo haga la naturaleza. El Municipio de San Antonio Oeste y los guardavidas acompañan con señalización y advertencias constantes.

Desde el área de seguridad remarcan que la colaboración de cada visitante es vital. "La gente busca siempre el reparo del acantilado", advierten los guardavidas, y alertan que todavía hay quienes pernoctan bajo las rocas pese a las advertencias. El Municipio insiste: la inestabilidad es un fenómeno natural de la zona y no se puede eliminar, solo prevenir. Por eso, las medidas de control deben complementarse con conciencia ciudadana.

El municipio de San Antonio colocó carteles de prevención

Recomendaciones que salvan vidas

Las pautas son simples, pero decisivas:

No acercarse a los acantilados : ni para sombra ni para ganar espacio cuando sube la marea.

Mantener distancia al caminar por la playa : siempre lejos de la base rocosa.

No asomarse al borde superior : el terreno es inestable y puede ceder.

Respetar carteles y guardavidas: las delimitaciones no son capricho, son prevención.

La temporada recién comienza y el movimiento turístico crece día a día. Las postales de playas llenas conviven con patrullajes, derrumbes voluntarios y advertencias que buscan evitar accidentes. La tensión está instalada: el atractivo natural que seduce a miles de visitantes es también el recordatorio de que la naturaleza impone sus propias reglas. En Las Grutas, la consigna es clara: disfrutar sí, pero con respeto y distancia de los acantilados.