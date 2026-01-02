Gabriel Arias se une a Newell's tras dejar Racing Club de Avellaneda

El neuquino Gabriel Arias y Racing Club de Avellaneda decidieron ponerle punto final a una larga y exitosa relación entre ellos. Ahora, el arquero tiene en su horizonte un nuevo desafío. A sus 38 años, llega a Newell's Old Boys de Rosario en condición de libre, donde firmará contrato por un año.

"Gaviota" llegó este viernes a Rosario y se realizará la revisión médica. De esta manera, la Lepra se asegura a su guardameta tras las salidas del costarricense Keylor Navas y de Lucas Hoyos, y los rendimientos irregulares de Juan Espínola y Williams Barlasina.

Es el primer refuerzo del club en 2026, tras los regresos de los respectivos préstamos de Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez, Josué Reinatti y Marcelo Sponda.

Arias llegará a la entidad del Parque Independencia, luego de su etapa en la Academia, donde se consagró como ídolo. Sin embargo, en el segundo semestre del 2025 perdió el puesto ante Facundo Cambeses, cuyo nivel bajo los tres palos lo llevó hasta la Selección Argentina.

Las redes sociales se encargaron de viralizar la llegada del neuquino a su nuevo club.

Será el quinto club del arquero en su carrera. Tras en clubes barriales de Neuquén capital, debutó en Olimpo de Bahía Blanca en 2007. Cinco años después, arribó a Defensa y Justicia donde explotó como futbolista. Luego de un positivo préstamo en Unión La Calera en 2018, fue comprado por la Academia, donde se ubicó entre los mejores arqueros de la institución en en siglo XXI.

El pasado miércoles 31, se despidió de Racing Club de Avellaneda, con un mensaje en redes sociales en el que afirmó que "fue un privilegio haber sido capitán y campeón con la Academia”.

Y agregó que "“Nunca es fácil el adiós, y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices”, comenzó su mensaje, quien afirmó que no hubiera podido creer si, cuando era chico, alguien le decía que iba a ser el arquero de Racing durante siete años, aunque “los sueños están para cumplirse”. Arias calificó de “privilegio” haber podido convertir ese sueño en realidad, destacando la alegría que le genera haber sido capitán y campeón en un club que lo “marcó como profesional y como ser humano”, por lo que le agradeció a todas las personas que lo ayudaron a llegar hasta su situación actual.

Empezando por su esposa, sus hijos y su familia, quienes valoró por estar al lado suyo “en cada momento lindo y en cada día difícil”, el arquero le agradeció al expresidente Víctor Blanco, al actual presidente Diego Milito, al director técnico Eduardo “Chacho” Coudet y al entrenador de arqueros Fernando Gayoso por apostar por él para estar a cargo del arco de “un club gigante como Racing”.

Además, Arias mencionó especialmente a quienes eran los referentes del plantel en el momento de su llegada, los defensores Leonardo Sigali e Iván Pillud y el delantero Lisandro López, por ser los primeros en darle la bienvenida y hacerlo sentir “como si fuera de la casa”.

Por último, Gabriel Arias agradeció a los hinchas por demostrarle cariño durante tanto tiempo y dejarle momentos que quedarán “para siempre” en su corazón, afirmando que se va “tranquilo” por haber puesto todo su trabajo, exigencia y compromiso “para llevar a Racing siempre a lo más alto”.